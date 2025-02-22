На Прикарпатье замерз 20-метровый Манявский водопад
В Ивано-Франковской области замерз один из крупнейших водопадов Украины - Манявский
Об этом пишут в соцсетях, передает RegioNews.
Высота манявского водопада около 20 метров, и вода превратилась в длинные блестящие острые сосульки, свисающие с высоты.
В регионе на протяжении последних четырех ночей температура опускалась до минус 21-23 градусов.
Справка: Манявский водопад - водопад в Украинских Карпатах в массиве Горганы, гидрологическая памятка природы общегосударственного значения.
Расположен в пределах Ивано-Франковского района Ивано-Франковской области, юго-западнее села Манява.
Жители деревни в древности называли водопад "шипот" или "шипот" из-за своеобразного шума, который образует нисходящая вода, говоря, что водопад "шепчет".
Напомним, по прогнозам синоптиков, в эти выходные сохранится прохладная погода.