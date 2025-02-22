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22 февраля 2025, 18:54

На Прикарпатье замерз 20-метровый Манявский водопад

22 февраля 2025, 18:54
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фот: Facebook.com/lviv1256
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В Ивано-Франковской области замерз один из крупнейших водопадов Украины - Манявский

Об этом пишут в соцсетях, передает RegioNews.

Высота манявского водопада около 20 метров, и вода превратилась в длинные блестящие острые сосульки, свисающие с высоты.

В регионе на протяжении последних четырех ночей температура опускалась до минус 21-23 градусов.

Справка: Манявский водопад - водопад в Украинских Карпатах в массиве Горганы, гидрологическая памятка природы общегосударственного значения.

Расположен в пределах Ивано-Франковского района Ивано-Франковской области, юго-западнее села Манява.

Жители деревни в древности называли водопад "шипот" или "шипот" из-за своеобразного шума, который образует нисходящая вода, говоря, что водопад "шепчет".

Напомним, по прогнозам синоптиков, в эти выходные сохранится прохладная погода.

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