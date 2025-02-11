06:11  11 февраля
Украинские бойцы уничтожили на Запорожском направлении российский "Сонцепек"
06:42  11 февраля
На Киевщине в лесополосе нашли часть российской кассетной авиабомбы
01:08  11 февраля
В Тернополе после кесарева сечения скончался новорожденный мальчик: полиция ведет расследование
UA | RU
UA | RU
11 февраля 2025, 12:59

Синоптикиня рассказала, какая погода будет доминировать до конца месяца

11 февраля 2025, 12:59
Читайте також українською мовою
фото: Наталья Диденко
Читайте також
українською мовою

Температура воздуха в ближайшее время будет прыгать. К концу месяца, по крайней мере, по предварительным прогнозам, будет доминировать холодная погода

Как передает RegioNews, об этом пишет синоптик Наталья Диденко.

"13-15 февраля действительно немного повысится температура воздуха, но все равно это такое очковтирательство. Потому что уже на следующей неделе снова станет холоднее", - пишет она.

Каких-либо сверхсильных морозов не ожидается.

В среду, 12 февраля, наша страна будет находиться под влиянием антициклона. Поэтому без осадков, морозная погода сохранится.

В ближайшую ночь предполагается -5…-11 градусов, самые холодные области - Луганская, Харьковская, Сумская.

Днем в среду ожидается -2...-6 градусов, на юге Украины и в западных областях будет ощутимо теплее, 0...+3 градуса, а в Закарпатье +3...+7 градусов.

В Киеве 12 февраля - сухо и морозно. Ночью -9, днем -2 градуса.

Напомним, в январе в Киеве было обновлено 11 температурных рекордов.

погода Синоптики мороз Украина прогноз
11 февраля украинцев ожидает морозная погода
11 февраля 2025, 07:52
Украину накроет облако пыли: какие регионы в зоне риска
10 февраля 2025, 16:40
Все новости »
07 февраля 2025
Что теряют регионы Украины без поддержки USAID
Большая часть украинского общества обсуждает, как повлияет на дальнейшее развитие страны приостановка сотрудничества с Агентством США по международному развитию (USAID). Очень многие как правительстве...
06 февраля 2025
Дмитрий Белоцерковец, ближайший соратник мэра Киева Виталия Кличко, — о конфликте с ОП и предстоящих выборах
Дмитрий Белоцерковец - сопредседатель фракции "УДАР" в Киевсовете, советник мэра столицы Виталия Кличко — рассказал в интервью изданию RegioNews о том, готовится ли политическая сила мэра Кличко идти ...
03 февраля 2025
Конфликт между мэрией Киева и КГВА – кто в столице власть?
Обмен резкими заявлениями между городским головой Киева Виталием Кличко и новоназначенным главой Киевской городской военной администрации Тимуром Ткаченко – это не просто еще один эпизод уже привычног...
31 января 2025
Преподавателей университета Карпенко-Карого обвиняют в домогательствах к студенткам: все подробности нового секс-скандала
Первый месяц 2025 года стал настоящим ужасом для легендарного университета им. Карпенко-Карого, который в свое время закончили многие известные украинские актеры. В основном в социальных сетях студент...
Россияне нанесли удары на Харьковщине, пострадал ребенок
11 февраля 2025, 13:42
В Умани мужчины подрались в номере гостиницы: один из них в тяжелом состоянии
11 февраля 2025, 13:30
Кабмин уволил главу Администрации судоходства
11 февраля 2025, 13:09
В январе 46 украинцев отравились угарным газом: один человек умер
11 февраля 2025, 12:48
Над Черкасской областью ночью сбили 17 дронов
11 февраля 2025, 12:15
В Одессе мужчина забил до смерти товарища, заподозрив в краже кошелька
11 февраля 2025, 11:58
В Киеве пьяный водитель выехал на тротуар и травмировал прохожую
11 февраля 2025, 11:56
Россия ночью запустила по Украине 124 дрона и 19 ракет
11 февраля 2025, 11:43
В Кировоградской области задержали агентов РФ, которые шпионили по военной технике ВСУ
11 февраля 2025, 11:18
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Что теряют регионы Украины без поддержки USAID
Дмитрий Белоцерковец, ближайший соратник мэра Киева Виталия Кличко, — о конфликте с ОП и предстоящих выборах
Все публикации »
Вадим Денисенко
Максим Жорин
Сергей Высоцкий
Все блоги »