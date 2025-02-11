Синоптикиня рассказала, какая погода будет доминировать до конца месяца

фото: Наталья Диденко

Температура воздуха в ближайшее время будет прыгать. К концу месяца, по крайней мере, по предварительным прогнозам, будет доминировать холодная погода

Как передает RegioNews, об этом пишет синоптик Наталья Диденко.

"13-15 февраля действительно немного повысится температура воздуха, но все равно это такое очковтирательство. Потому что уже на следующей неделе снова станет холоднее", - пишет она.

Каких-либо сверхсильных морозов не ожидается.

В среду, 12 февраля, наша страна будет находиться под влиянием антициклона. Поэтому без осадков, морозная погода сохранится.

В ближайшую ночь предполагается -5…-11 градусов, самые холодные области - Луганская, Харьковская, Сумская.

Днем в среду ожидается -2...-6 градусов, на юге Украины и в западных областях будет ощутимо теплее, 0...+3 градуса, а в Закарпатье +3...+7 градусов.

В Киеве 12 февраля - сухо и морозно. Ночью -9, днем -2 градуса.

Напомним, в январе в Киеве было обновлено 11 температурных рекордов.