Стало відомо, де завтра в Україні вдарить мороз до -16 градусів

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У вівторок, 25 лютого, в Україні трохи потеплішає, але найближчої ночі ще очікуються сильні морози

Як передає RegioNews, про це у Фейсбуці повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, 25 лютого в Україні опадів не передбачається. Низька температура повітря поки що втримається.

"Найближчої ночі у східних областях очікується -10…-16 градусів, у більшості областей -7…-12 градусів, на заході -2…-8 градусів. А ось вже вдень, хоча й холодна погода ще побуде, особливо на Лівобережжі, -2…-7 градусів, проте у західних областях 25-го лютого вже передбачається +3…+8 градусів", - йдеться у повідомленні

У Києві завтра опади малоймовірні. Вночі очікується -8…-10 градусів, вдень потепліє до нуля.

"Надалі морози поступово слабшатимуть, день ставатиме теплішим. Перші відчутні опади прийдуть в Україну якраз на дебют весни, на перше березня, очікується мокрий сніг та дощ", - підсумувала Н.Діденко.

Раніше стало відомо, яка погода домінуватиме в Україні до кінця зими.