В Киеве фиксируют высокий уровень загрязненности воздуха: что делать горожанам

фото: asm.kyivcity.gov.ua

В понедельник, 24 февраля, в столице удерживается высокий уровень загрязненности воздуха. Из-за повышения концентрации пыли киевлянам советуют закрыть окна и ограничить пребывание на улице

Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация, передает RegioNews.

Вероятной причиной ухудшения состояния воздуха является накопление взвешенных веществ (пыли).

Отмечается, что маловетренная погода при повышенном атмосферном давлении не способствует рассеиванию примесей.

"До улучшения ситуации с состоянием воздуха рекомендовано закрыть окна, ограничить пребывание на улице, пить много воды. Если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум", — говорится в сообщении.

Напомним, в центре Киева 24 февраля введены временные ограничения дорожного движения и парковка авто. Это связано с визитом иностранных делегаций.