Украина готова к обмену пленными с РФ в формате "всех на всех", – Зеленский

фото: Офис Президента

Владимир Зеленский считает, что сигналом о мире от оккупантов может стать освобождение всех украинских пленных

Об этом глава государства отметил сегодня во время выступления на саммите "Поддерживай Украину", передает RegioNews.

По его словам, масштабное освобождение украинских пленных может быть одним из свидетельств завершения войны и возобновления доверия к России.

"Завершение войны должно начинаться с шагов, восстанавливающих доверие к самой ситуации. Потому что доверия к России нет", - подчеркнул он.

Страна-агрессор удержывает тысячи украинцев, часть из которых находится в плену с 2014 года.

"РФ должна отпустить украинцев. Украина готова к обмену всех на всех и это справедливый вариант", - заявил Зеленский.

Напомним, в Киев съехались мировые лидеры и руководство ЕС.

24 февраля в Киеве проходит саммит "Поддерживай Украину". В нем принимают участие представители стран-партнеров и руководства Евросоюза.