В Киеве начался форум "Украина. Год 2025"
В воскресенье, 23 февраля, начался форум "Украина. Год 2025" с участием руководителей государственных институций
Об этом передает RegioNews со ссылкой на прямую трансляцию мероприятия.
Участие в форуме офлайн и онлайн возьмут руководители военных и государственных институций, в частности, спикер Верховной Рады, премьер-министр, министр иностранных дел, министр обороны, руководитель ГУР, глава СБУ, глава СВР, глава Офиса президента.
Форум завершится пресс-конференцией президента Украины Владимира Зеленского.
Напомним, ранее спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что с начала следующей недели украинское правительство начнет серьезно работать над заключением соглашения о полезных ископаемых и гарантиях безопасности с администрацией президента США Дональда Трампа.