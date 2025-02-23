Третья годовщина вторжения РФ: пресс-конференция президента Владимира Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский проводит пресс-конференцию по случаю третьей годовщины полномасштабного вторжения России
Об этом сообщает RegioNews .
Прямую трансляцию пресс-конференции главы государства:
Напомним, 23 февраля начался форум "Украина. Год 2025" с участием руководителей государственных институций.
На форуме глава МИД Андрей Сибига заявил, что президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу завершить войну в этом году.
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