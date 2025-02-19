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19 февраля 2025, 16:12

В Одесской области председатель суда вместе с семью сообщниками "зарабатывал" на уклонистах

19 февраля 2025, 16:12
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фото: СБУ
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Правоохранители ликвидировали в одном из горрайонных судов Одесской области масштабную схему уклонения от мобилизации. Фигуранты помогали уклонистам бежать за границу из-за фейковых решений суда о самостоятельном воспитании ребенка отцом-военнообязанным

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, информирует RegioNews.

Операция по документированию преступлений длилась более года. За это время разоблачены 8 участников организованной преступной группы, среди которых: председатель и два судьи этого суда, заместитель руководителя его аппарата, другие сотрудники аппарата учреждения и аффилированные адвокаты, а также других лиц, причастных к противоправной деятельности.

Судьи принимали заранее сфальсифицированные решения, которые давали уклонистам основания для выезда за границу под предлогом единоличного ухода за ребенком. Стоимость такой "услуги" составляла 3500 долларов с потенциального призывника.

При этом суд массово принимал соответствующие решения без фактического присутствия сторон в зале заседаний.

Для поиска клиентов были привлечены адвокаты и их помощники, предлагавшие в соцсетях якобы легальный способ выезда за границу для военнообязанных.

В целях конспирации фигуранты проводили "деловые" встречи с потенциальными призывниками в офисе местной адвокатской компании. Там они обсуждали механизмы безосновательного получения отсрочки от мобилизации и размеров оплаты услуг организованной группы.

В ходе обысков в админздании суда, а также в частных офисах фигурантов и по адресам их проживания обнаружены документация, мобильные телефоны и компьютеры с доказательствами сделки.

Председателю суда, семи его сообщникам и другим причастным лицам сообщили о подозрении по пяти статьям Уголовного кодекса Украины.

Трое судей дополнительно получили дисциплинарное взыскание посредством представления об их увольнении.

Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Киеве член ВЛК за 2000 долларов "рисовал" диагнозы по поводу непригодности к службе в зоне боевых действий.

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