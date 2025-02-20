Фото: Слуга народа

В настоящее время парламент работает над реформами, чтобы получить от Европейского Союза новую помощь. Речь идет о 50 миллиардах евро. В частности, речь идет о создании фонда социального жилья

Об этом рассказала глава партии "Слуга народа", глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк, передает RegioNews.

По словам Елены Шуляк, комитет уже утвердил ряд законопроектов, которые являются частью обязательств нашего государства для получения финансирования от Европейского Союза. Речь идет о реформе оплаты труда государственных служащих, а также о создании новой жилищной политики.

Депутат пояснила, что уже утвержден до первого чтения законопроект №12377 об основных принципах жилищной политики. Это первый шаг, чтобы ликвидировать устаревшее жилищное законодательство. Сначала планируется принять законопроект об основных принципах жилищной политики, а впоследствии – закон о социальном жилье. В частности, власти планируют изменить законодательство об аренде жилья.

Елена Шуляк объяснила, что сейчас в Украине мало доступного жилья. Именно такой недвижимости, которая была бы в распоряжении местного самоуправления. Из-за этого есть проблемы, потому что у местных властей нет возможности быстро удовлетворить потребности переселенцев, помочь людям, у которых жилье разрушено.

Стоит отметить, что Елена Шуляк также говорила, что в Украине приступили к работе инвентаризации объектов недвижимости для ВПО. По ее словам, начали с недостроев, заброшенных школ и садов. В будущем эти здания можно отремонтировать и сделать жилье для потерявших дом.