13:56  20 февраля
Минздрав обнародовал перечень лекарств, которые подешевеют с 1 марта
15:09  20 февраля
Фейсбук блокирует страницы районных ТЦК и их отделов
13:14  20 февраля
Буданов прогнозирует прекращение режима огня в 2025 году
UA | RU
UA | RU
20 февраля 2025, 17:58

Европейский инвестбанк готов кредитовать Украину для создания фонда доступного жилья

20 февраля 2025, 17:58
Читайте також українською мовою
Фото: Слуга народа
Читайте також
українською мовою

В настоящее время парламент работает над реформами, чтобы получить от Европейского Союза новую помощь. Речь идет о 50 миллиардах евро. В частности, речь идет о создании фонда социального жилья

Об этом рассказала глава партии "Слуга народа", глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк, передает RegioNews.

По словам Елены Шуляк, комитет уже утвердил ряд законопроектов, которые являются частью обязательств нашего государства для получения финансирования от Европейского Союза. Речь идет о реформе оплаты труда государственных служащих, а также о создании новой жилищной политики.

Депутат пояснила, что уже утвержден до первого чтения законопроект №12377 об основных принципах жилищной политики. Это первый шаг, чтобы ликвидировать устаревшее жилищное законодательство. Сначала планируется принять законопроект об основных принципах жилищной политики, а впоследствии – закон о социальном жилье. В частности, власти планируют изменить законодательство об аренде жилья.

Елена Шуляк объяснила, что сейчас в Украине мало доступного жилья. Именно такой недвижимости, которая была бы в распоряжении местного самоуправления. Из-за этого есть проблемы, потому что у местных властей нет возможности быстро удовлетворить потребности переселенцев, помочь людям, у которых жилье разрушено.

Стоит отметить, что Елена Шуляк также говорила, что в Украине приступили к работе инвентаризации объектов недвижимости для ВПО. По ее словам, начали с недостроев, заброшенных школ и садов. В будущем эти здания можно отремонтировать и сделать жилье для потерявших дом.

переселенцы
Субсидия на аренду жилья: кто сможет получить и когда
20 января 2025, 14:15
Дополнительные денежные выплаты украинцам: кто и сколько получит
23 декабря 2024, 12:25
В Минсоцполитики сообщили, сколько переселенцев вернулись на оккупированные территории
12 декабря 2024, 22:13
Все новости »
18 февраля 2025
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
За последние несколько лет стоимость лекарства в аптеках повысилась в разы и это признают даже в правительстве. В то же время чиновники обещают украинцам уже с марта снизить на треть цены на медицинск...
14 февраля 2025
Мотивация по-новому. Власти зазывают в армию молодежь и обещают 1 млн грн: все подробности
Западные партнеры уже не первый месяц публично и не публично пытаются уговорить украинские власти снизить мобилизационный возраст чуть ли не до 18 лет. Президент Зеленский на эти призывы отреагировал ...
13 февраля 2025
Санкции против Порошенко – зачем власти объявили войну оппозиции?
Совет Нацбезопасности и обороны ввел санкции против пятого президента Украины Петра Порошенко, а также против Виктора Медведчука, Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и Константина Жеваго. Соответс...
12 февраля 2025
Американские инвестиции в украинские недра – последний план спасения Украины?
Итак, Украине сделали очень предметное предложение – президент США Дональд Трамп в обмен на поддержку в противостоянии с Россией хочет доступ к украинским недрам. И уже даже озвучил, сколько это получ...
Авиаудар по дому в Херсоне: под завалами нашли тело матери пострадавших близнецов
20 февраля 2025, 18:24
Агрессивный менеджмент Трампа не останется без ответа
20 февраля 2025, 18:13
На Киевщине легковушка въехала в остановку и протаранила маршрутку: есть пострадавшие
20 февраля 2025, 18:09
Путевка в Молдову за 15 тысяч долларов: в Киеве разоблачили схему выезда мужчин за границу
20 февраля 2025, 18:04
В Укрэнерго предупредили об ограничении электроэнергии на 21 февраля
20 февраля 2025, 17:46
В Одессе раздался взрыв: повреждены автомобили
20 февраля 2025, 17:37
Зеленский встретился со спецпредставителем Трампа Келлогом
20 февраля 2025, 17:19
Россияне массированно ударили по Константиновке: четверо погибших
20 февраля 2025, 17:08
На дорогах Харькова ТЦК и полиция перехватывают автомобили, – соцсети
20 февраля 2025, 16:45
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
Мотивация по-новому. Власти зазывают в армию молодежь и обещают 1 млн грн: все подробности
Все публикации »
Валерий Пекар
Юрий Богданов
Марианна Безуглая
Все блоги »