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20 лютого 2025, 17:58

Європейський інвестбанк готовий кредитувати Україну для створення фонду доступного житла

20 лютого 2025, 17:58
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Фото: Слуга народу
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Зараз парламент працює над реформами, щоб отримати від Європейського Союзу нову допомогу. Йдеться про 50 мільярдів євро. Зокрема, йдеться про створення фонду соціального житла

Про це розповіла голова партії "Слуга народу", голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк, передає RegioNews.

За словами Олени Шуляк, комітету уже затвердив низку законопроєктів, які є частиною зобов'язань нашої держави для отримання фінансування від Європейського Союзу. Йдеться про реформу оплати праці державних службовців, а також - створення нової житлової політики.

Депутат пояснила, що вже затверджено до першого читання законопроєкт № 12377 про основні засади житлової політики. Це перший крок, щоб ліквідувати житлове законодавство, яке є застарілим. Спочатку планується ухвалити законопроєкт про основні засади житлової політики, а згодом - закон про соціальне житло. Зокрема, влада планує змінити законодавство про оренду житла.

Олена Шуляк пояснила, що зараз в Україні мало доступного житла. Саме такої нерухомості, яка була б в розпорядженні місцевого самоврядування. Через це є проблеми, бо місцева влада не має можливості швидко задовільнити потреби переселенців, допомогти людям, в яких житло зруйноване.

Варто зазначити, що Олена Шуляк також казала, що в Україні розпочали роботу інвентаризації об'єктів нерухомості для ВПО. За її словами, почали з недобудов, занедбаних шкіл та садочків. У майбутньому ці будівлі можна відремонтувати та зробити житло для тих, хто втратив дім.

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