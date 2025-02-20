Украинские десантники отбили вражеский штурм с бронетехникой на Харьковщине
Украинские бойцы отразили очередной российский штурм на Купянском направлении и уничтожили технику врагу
Об этом сообщило командование Десантно-штурмовых войск ВСУ и обнародовало соответствующее видео, передает RegioNews.
Россияне во время штурма потеряли значительное количество техники и личного состава.
Украинским воинам удалось уничтожить три боевых бронированных машины и один танк оккупантов.
Напомним, в Донецкой области ВСУ уничтожили новейший российский ЗРК С-350 "Витязь" стоимостью 135 млн долларов.
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