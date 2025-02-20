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20 февраля 2025, 09:57

В Киевской области обломками дронов повреждены дома и авто

20 февраля 2025, 09:57
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фото: ГСЧС
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На Киевщине в результате падения обломков ударных дронов повреждены частные дома и транспортные средства в Белоцерковском и Вышгородском районах

Как сообщает RegioNews, об этом Киевская областная администрация сообщает в Телеграмме.

"Очередная атака враждебных БПЛА на Киевщину. В области работали силы ПВО. Есть сбитые враждебные цели. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не зафиксировано. Пострадавших среди населения нет", - говорится в сообщении.

В результате падения обломков сбитых целей повреждены частные дома и легковые авто.

В Белоцерковском районе повреждены 8 частных домов и 4 автомобиля. В домах выбиты окна, двери, повреждены кровли и фасады.

В Вышгородском районе повреждены 4 частных дома, автомобиль и хозяйственные здания.

"Всем пострадавшим собственникам жилья будет предоставлена необходимая помощь", – добавили в ведомстве.

Напомним, россияне за сутки убили троих и ранили 10 жителей Донбасса.

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