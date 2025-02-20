В Генштабе назвали потери россиян за последние сутки
За сутки с 19 на 20 февраля армия РФ потеряла в войне против Украины 1190 военных. Также ВСУ уничтожили многие техники, в частности, 63 артиллерийские системы
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.02.25 ориентировочно составили:
- личного состава – около 863 580 (+1190) человек ликвидировано;
- танков – 10 134 (+14) ед.;
- боевых бронированных машин – 21 112 (+14) ед;
- артиллерийских систем – 23 410 (+63) ед.;
- РСЗО – 1291 (+3) ед.;
- средства ПВО – 1078 (+6) ед.;
- самолетов – 370 ед.;
- вертолетов - 331 ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 26 021 (+160) ед.;
- крылатых ракет – 3064 ед.;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок – 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн – 37 961 (+136) ед;
- специальной техники – 3752 ед.
Напомним, наши пограничники уничтожили в Донецкой области почти 20 единиц вражеской автотехники.
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