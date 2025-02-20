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20 февраля 2025, 07:10

Украинские пограничники уничтожили в Донецкой области почти 20 единиц вражеской автотехники

20 февраля 2025, 07:10
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фото: ukrinform.com
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Операторы ударных дронов комендатуры быстрого реагирования разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов «Феникс» бригады «Месть» уничтожили 11 автомобилей и 8 военных грузовиков российской армии на Краматорском направлении

Как передает RegioNews, об этой оперативно-стратегической группировке войск "Хортица" сообщила в Телеграмме и обнародовала соответствующий видеоролик.

"Операторы ударных дронов комендатуры быстрого реагирования разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов "Феникс" бригады "Месть" продолжают наносить удары по российской технике и пехоте. В этот раз пограничники РУБпАК "Феникс" уничтожили 11 автомобилей и 8 военных грузовиков окупантов", - говорится в сообщении.

Напомним, наши десантники отразили вражеский штурм с бронетехникой на Харьковщине.

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