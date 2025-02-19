Литва передала Украине новый пакет военной помощи
В среду, 19 февраля, Министерство обороны Литвы объявило о передаче нового пакета военной помощи для ВСУ
Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает RegioNews.
"Литва передала Вооруженным силам Украины новый пакет помощи, включая грузовики, тепловизоры и другое необходимое оборудование", – говорится в сообщении.
В Минобороны Литвы добавили, что поддерживают Украину "ныне и навсегда".
Напомним, ранее Украина получила от Германии новый пакет военной помощи. В частности, он включает в себя ракеты для IRIS-T, дроны и артснаряды.
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