В Укрэнерго предупредили об ограничении электроэнергии на 20 февраля
Украинцев предупредили, какими будут ограничения электроэнергии в четверг, 20 февраля. Стало известно, кого это касается
Об этом сообщили в Укрэнерго, передает RegioNews.
В Украине в четверг, 20 февраля, ожидается ограничение мощности. Это касается индустрии и бизнеса. Время применения ограничений с 5:00 до 21:00.
В то же время отключений света для бытовых потребителей не прогнозируют . Причиной ограничений является повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дроновых атак. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование.
При этом энергетики призывают потреблять электроэнергию экономно. Напомним, ранее в Укрэнерго советовали:
- экономно потреблять электроэнергию с 9.00 до 11.00 и с 16.00 до 18.00;
- по возможности стиральную и посудомоечную машину включать после 20:00;
- не включать одновременно электрочайник, микроволновку, электроплиту и стиральную машину;
- выключать свет в комнатах, где никого нет.
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