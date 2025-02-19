В Укрэнерго предупредили об ограничении электроэнергии на 20 февраля

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Украинцев предупредили, какими будут ограничения электроэнергии в четверг, 20 февраля. Стало известно, кого это касается

Об этом сообщили в Укрэнерго, передает RegioNews.

В Украине в четверг, 20 февраля, ожидается ограничение мощности. Это касается индустрии и бизнеса. Время применения ограничений с 5:00 до 21:00.

В то же время отключений света для бытовых потребителей не прогнозируют . Причиной ограничений является повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дроновых атак. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование.

При этом энергетики призывают потреблять электроэнергию экономно. Напомним, ранее в Укрэнерго советовали: