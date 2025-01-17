Проект "гигаватт Зеленского": стало известно, сколько генерации построили на самом деле

фото: Freepik

Из анонсированного президентом проекта по 1000 МВт распределенной газовой генерации в 2024 году по состоянию на конец декабря к сети подключено около 133 МВт.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк со ссылкой на ответ на его запрос он Укрэнерго, передает RegioNews.

"И вот официальный ответ Укрэнерго (все подключения идут через него), что никакого гигаватта даже близко нет. Даже половины. Выходит 13% от этого. Суммарно за 2024 год получается 133 МВт", - написал депутат.

В июне прошлого года президент Владимир Зеленский заявил, что у Украины есть четкий план, как построить до 1 ГВт маневровой газовой генерации в течение 2024 года.

Это заявление вызвало оживленную дискуссию среди специалистов в сфере энергетики. Большинство из них уверяли, что невозможно построить такой объем генерации за столь короткий промежуток времени.

Напомним, 15 января российские войска нанесли комбинированный удар по Украине ракетами разных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БпЛА типа Shahed и дронами-имитаторами других типов. Силы ПВО сбили 30 ракет и 47 дронов. Под ударом оказались объекты украинской энергетики.