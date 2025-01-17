06:55  17 января
Хотел "отжать" базу отдыха: на Одесщине будут судить мэра Белгород-Днестровского
00:14  17 января
"Лучше сдаться, чем утонуть": на Закарпатье троих мужчин поймали при попытке преодолеть Тису
00:41  17 января
Убила младенца и выбросила в мусорный бак: в Черкасской области матери сообщили о подозрении
UA | RU
UA | RU
17 января 2025, 14:01

Проект "гигаватт Зеленского": стало известно, сколько генерации построили на самом деле

17 января 2025, 14:01
Читайте також українською мовою
фото: Freepik
Читайте також
українською мовою

Из анонсированного президентом проекта по 1000 МВт распределенной газовой генерации в 2024 году по состоянию на конец декабря к сети подключено около 133 МВт.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк со ссылкой на ответ на его запрос он Укрэнерго, передает RegioNews.

"И вот официальный ответ Укрэнерго (все подключения идут через него), что никакого гигаватта даже близко нет. Даже половины. Выходит 13% от этого. Суммарно за 2024 год получается 133 МВт", - написал депутат.

В июне прошлого года президент Владимир Зеленский заявил, что у Украины есть четкий план, как построить до 1 ГВт маневровой газовой генерации в течение 2024 года.

Это заявление вызвало оживленную дискуссию среди специалистов в сфере энергетики. Большинство из них уверяли, что невозможно построить такой объем генерации за столь короткий промежуток времени.

Напомним, 15 января российские войска нанесли комбинированный удар по Украине ракетами разных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БпЛА типа Shahed и дронами-имитаторами других типов. Силы ПВО сбили 30 ракет и 47 дронов. Под ударом оказались объекты украинской энергетики.

электричество Укрэнерго энергетика Ярослав Железняк
На Полтавщине в результате атаки дронов повреждена энергетическая инфраструктура, – ОВА
16 января 2025, 09:05
Зеленский назвал количество ракет и дронов, которые Россия сегодня выпустила по Украине
15 января 2025, 10:14
Министр энергетики предупредил о превентивных отключениях электроэнергии
15 января 2025, 08:00
Все новости »
15 января 2025
Каким будет курс доллара в 2025 году
В конце прошлого года доллар начал резко дорожать, перейдя отметку в 42 грн за один "зеленый" по официальному курсу Нацбанка. Фактически каждый день фиксировались новые рекорды падения гривны по отнош...
13 января 2025
Полтава может потерять древний Крестовоздвиженский монастырь
Полтава может потерять один из своих самых известных и узнаваемых символов – древний Крестовоздвиженский монастырь. Все – из-за длительного оползня, который происходит на горе, где расположен монастыр...
10 января 2025
Какие изменения ждут украинцев в 2025 году
2025 год принесет для большинства украинцев немало изменений в разных областях жизни — от уплаты налогов и индексации пенсий до роста цен на горючее и надбавки к зарплатам учителей. В конце концов все...
08 января 2025
В Киеве все будет "Благоустрий"
В чиновничьей касте Киева новоназначенный председатель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко – явление по-своему уникальное. Несмотря на молодой возраст – 35 лет – он имеет солидный ...
В Кривом Роге возросло количество погибших в результате удара по учебному заведению
17 января 2025, 13:28
На Полтавщине обезвредили боевую часть вражеского дрона, которая не взорвалась
17 января 2025, 13:24
В Запорожье "ювелирные инвесторы" обманули украинцев почти на 10 млн грн
17 января 2025, 13:20
В Одесской области задержали российского корректировщика, который выдавал себя в женщину
17 января 2025, 13:09
Удар баллистикой по Кривому Рогу: первые данные о последствиях
17 января 2025, 12:56
В Киеве задержали рэкетиров, требовавших с врача несуществующий долг
17 января 2025, 12:36
На Днепропетровщине во время пожара погибли женщина с ребенком
17 января 2025, 12:20
Чего не хватает рекрутингу в украинскую армию
17 января 2025, 12:05
В Полтаве убрали надпись о "дружбе с Россией" у памятника казацкому полковнику Пушкарю
17 января 2025, 11:42
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Каким будет курс доллара в 2025 году
Полтава может потерять древний Крестовоздвиженский монастырь
Все публикации »
Тарас Загородний
Юрий Бутусов
Юрий Богданов
Все блоги »