В "Укрэнерго" объяснили причину аварийных отключений света

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Главная причина применения аварийных отключений – это последствия российских ракетно-дроновых атак на объекты генерации и передачи электроэнергии

Об этом сообщила пресс-служба компании, передает RegioNews.

Отмечается, что прежде всего отключаются промышленные потребители.

Пока ограничение не применяется для бытовых потребителей (по другим аварийным ситуациям в сетях облэнерго).

Графики аварийных отключений отменяются сразу, как только это разрешает ситуацию в энергосистеме, подчеркнули в "Укрэнерго".

Утром 6 февраля в Харьковской, Сумской, Донецкой, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, а также частично в Днепропетровской и Черкасской областях утром были применены аварийные отключения света.

Напомним, в ночь на 6 февраля РФ выпустила по Украине две баллистические ракеты и 77 беспилотников.