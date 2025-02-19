В Укренерго попередили про обмеження електроенергії на 20 лютого

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Українців попередили, якими будуть обмеження електроенергії в четвер, 20 лютого. Стало відомо, кого це стосується

Про це повідомили в Укренерго, передає RegioNews.

В Україні в четвер, 20 лютого, очікують обмеження потужності. Це стосується промисловості та бізнесу. Час застосування обмежень з 5:00 до 21:00.

Водночас відключень світла для побутових споживачів не прогнозують. Причиною обмежень є пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.

При цьому енергетики закликають споживати електроенергію економно. Нагадаємо, раніше в Укренерго закликали: