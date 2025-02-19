В Укренерго попередили про обмеження електроенергії на 20 лютого
Українців попередили, якими будуть обмеження електроенергії в четвер, 20 лютого. Стало відомо, кого це стосується
Про це повідомили в Укренерго, передає RegioNews.
В Україні в четвер, 20 лютого, очікують обмеження потужності. Це стосується промисловості та бізнесу. Час застосування обмежень з 5:00 до 21:00.
Водночас відключень світла для побутових споживачів не прогнозують. Причиною обмежень є пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.
При цьому енергетики закликають споживати електроенергію економно. Нагадаємо, раніше в Укренерго закликали:
- економно споживати електроенергію від 9.00 до 11.00 та від 16.00 до 18.00;
- за можливості пральну та посудомийну машину вмикати після 20:00;
- не вмикати одночасно електрочайник, мікрохвильовку, електроплиту та пральну машину;
- вимикати світло в кімнатах, де нікого немає.
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