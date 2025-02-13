Спецпредставитель Дональда Трампа посетит Украину: когда ждать визита

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Специальный представитель президента США по РФ и Украине Кит Келлог в период с 13 по 22 февраля посетит Германию, Бельгию и Украину

Об этом сообщил Государственный департамент США, передает RegioNews.

Отмечается, что главной целью его турне станет продвижение видения американского лидера по прекращению российско-украинской войны и обеспечение "мира силой".

Кроме того, Келлог примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности и посетит штаб-квартиры НАТО и Европейского союза в Брюсселе.

Там он будет "общаться с союзниками и партнерами, которые готовы работать с Соединенными Штатами, чтобы прекратить войну России против Украины и восстановить стабильность в Европе".

В Украине он встретится с представителями власти и "гражданами, мужественно выдержавшими почти три года войны".

В Госдепе отметили, что специальный посланник настроен на проведение жесткой дипломатии, которая будет необходима для достижения цели президента.

Напомним, Владимир Зеленский и Дональд Трамп побеседовали по телефону вечером, 12 февраля. По словам украинского лидера, он и президент США обсудили подготовку нового соглашения по безопасности и экономическому и ресурсному взаимодействию.

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