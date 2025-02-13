17:52  12 февраля
Германия готова возвращать в Украину мужчин, пытавшихся избежать мобилизации
17:09  12 февраля
Потеплеет, но не всюду. Синоптикиня дала прогноз на 13 февраля
18:30  12 февраля
До 30 тысяч пачек каждый день: в Хмельницком ликвидировали масштабную подпольную табачную фабрику
UA | RU
UA | RU
13 февраля 2025, 07:49

Спецпредставитель Дональда Трампа посетит Украину: когда ждать визита

13 февраля 2025, 07:49
Читайте також українською мовою
фото: AP/Susan Walsh
Читайте також
українською мовою

Специальный представитель президента США по РФ и Украине Кит Келлог в период с 13 по 22 февраля посетит Германию, Бельгию и Украину

Об этом сообщил Государственный департамент США, передает RegioNews.

Отмечается, что главной целью его турне станет продвижение видения американского лидера по прекращению российско-украинской войны и обеспечение "мира силой".

Кроме того, Келлог примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности и посетит штаб-квартиры НАТО и Европейского союза в Брюсселе.

Там он будет "общаться с союзниками и партнерами, которые готовы работать с Соединенными Штатами, чтобы прекратить войну России против Украины и восстановить стабильность в Европе".

В Украине он встретится с представителями власти и "гражданами, мужественно выдержавшими почти три года войны".

В Госдепе отметили, что специальный посланник настроен на проведение жесткой дипломатии, которая будет необходима для достижения цели президента.

Напомним, Владимир Зеленский и Дональд Трамп побеседовали по телефону вечером, 12 февраля. По словам украинского лидера, он и президент США обсудили подготовку нового соглашения по безопасности и экономическому и ресурсному взаимодействию.

Читайте также: Жесткие требования и поиск компромисса: переговорный процесс запущен

Кит Келлог Госдеп США Украина переговоры мир
Трамп считает маловероятным членство Украины в НАТО
13 февраля 2025, 07:19
Определяются шаги для остановки войны: Трамп звонил по телефону Зеленскому после разговора с Путиным - о чем говорили
12 февраля 2025, 22:15
Зеленский прогнозирует скорую смерть Путина
12 февраля 2025, 16:25
Все новости »
12 февраля 2025
Американские инвестиции в украинские недра – последний план спасения Украины?
Итак, Украине сделали очень предметное предложение – президент США Дональд Трамп в обмен на поддержку в противостоянии с Россией хочет доступ к украинским недрам. И уже даже озвучил, сколько это получ...
07 февраля 2025
Что теряют регионы Украины без поддержки USAID
Большая часть украинского общества обсуждает, как повлияет на дальнейшее развитие страны приостановка сотрудничества с Агентством США по международному развитию (USAID). Очень многие как правительстве...
06 февраля 2025
Дмитрий Белоцерковец, ближайший соратник мэра Киева Виталия Кличко, — о конфликте с ОП и предстоящих выборах
Дмитрий Белоцерковец - сопредседатель фракции "УДАР" в Киевсовете, советник мэра столицы Виталия Кличко — рассказал в интервью изданию RegioNews о том, готовится ли политическая сила мэра Кличко идти ...
03 февраля 2025
Конфликт между мэрией Киева и КГВА – кто в столице власть?
Обмен резкими заявлениями между городским головой Киева Виталием Кличко и новоназначенным главой Киевской городской военной администрации Тимуром Ткаченко – это не просто еще один эпизод уже привычног...
В Киеве резко ухудшилось качество воздуха
13 февраля 2025, 08:23
Европа хочет быть за столом переговоров о прекращении войны России против Украины
13 февраля 2025, 08:19
Стали известны потери россиян за последние сутки
13 февраля 2025, 08:02
За сутки россияне более 400 раз обстреляли Запорожскую область
13 февраля 2025, 07:51
В Черном и Азовском море нет российских кораблей
13 февраля 2025, 07:32
Стало известно, сколько жителей Покровска остается в городе
13 февраля 2025, 07:28
Трамп считает маловероятным членство Украины в НАТО
13 февраля 2025, 07:19
Россияне не дают возможности подвозить воду и гуманитарную помощь гражданским в Донецкой области.
13 февраля 2025, 07:08
Россияне начали новый этап тотальных проверок на оккупированных территориях, – ЦНС
13 февраля 2025, 06:45
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Американские инвестиции в украинские недра – последний план спасения Украины?
Что теряют регионы Украины без поддержки USAID
Все публикации »
Ростислав Павленко
Дмитрий Марченко
Татьяна Николаенко
Все блоги »