Россия начала производить более мощную версию "Шахеда": детали от ГУР
оккупанты начали производить на своей территории аналог иранского реактивного дрона-камикадзе «Shahed-238». Российская версия беспилотника получила название «Герань-3»
Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины, передает RegioNews.
Отмечается, что этот дрон оснащен малогабаритным турбореактивным двухконтурным двигателем Tolou-10/13, позволяющим развивать скорость до 550-600 км/ч.
Кроме того, новый беспилотник имеет увеличенную дальность полета – он может поражать цели на расстоянии 2500 км.
В ГУР также отметили, что враг все чаще использует китайскую продукцию в качестве альтернативы компонентам из США, ЕС и других стран. Так, в антенне Shahed-136 россияне заменили интегральную схему XILINX Kintex-7 производства США на схему, изготовленную компанией Beijing Microelectronics Technology.
Напомним, ранее сообщалось, что Украина фиксирует использование российскими войсками беспилотников типа Shahed с увеличенной боевой частью.