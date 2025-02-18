Россия начала производить более мощную версию "Шахеда": детали от ГУР

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Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины, передает RegioNews.

Отмечается, что этот дрон оснащен малогабаритным турбореактивным двухконтурным двигателем Tolou-10/13, позволяющим развивать скорость до 550-600 км/ч.

Кроме того, новый беспилотник имеет увеличенную дальность полета – он может поражать цели на расстоянии 2500 км.

В ГУР также отметили, что враг все чаще использует китайскую продукцию в качестве альтернативы компонентам из США, ЕС и других стран. Так, в антенне Shahed-136 россияне заменили интегральную схему XILINX Kintex-7 производства США на схему, изготовленную компанией Beijing Microelectronics Technology.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина фиксирует использование российскими войсками беспилотников типа Shahed с увеличенной боевой частью.