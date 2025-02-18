06:50  18 февраля
Украинские бойцы из ПТРК Javelin уничтожили российский танк Т-90
05:43  18 февраля
Трудоустройство с бронированием за 3500 долларов: во Львове задержали работника стратегического предприятия
05:05  18 февраля
Опасный лед: за неделю в Украине утонули более 20 человек, четверть из них – дети
UA | RU
UA | RU
18 февраля 2025, 09:27

Россия запустила по Украине почти 180 дронов: сколько удалось сбить

18 февраля 2025, 09:27
Читайте також українською мовою
фото: Генштаб ВСУ/Facebook
Читайте також
українською мовою

В ночь на 18 февраля российская армия атаковала Украину 176-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Силы ПВО сбили 103 дрона, еще 67 – локационно потеряны

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 103-х беспилотников в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Винницкой, Житомирской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областях.

67 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).

В результате вражеской атаки пострадали Кировоградщина, Харьковщина, Киевщина и Черкасщина.

Напомним, ночью 18 февраля россияне атаковали Кировоградскую область. Вражеский беспилотник попал в многоэтажку в городе Долинская.

Над Черкасской областью ночью сбили 26 беспилотников.

Украина война обстрелы атака дрон беспилотники
14 февраля 2025
Мотивация по-новому. Власти зазывают в армию молодежь и обещают 1 млн грн: все подробности
Западные партнеры уже не первый месяц публично и не публично пытаются уговорить украинские власти снизить мобилизационный возраст чуть ли не до 18 лет. Президент Зеленский на эти призывы отреагировал ...
13 февраля 2025
Санкции против Порошенко – зачем власти объявили войну оппозиции?
Совет Нацбезопасности и обороны ввел санкции против пятого президента Украины Петра Порошенко, а также против Виктора Медведчука, Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и Константина Жеваго. Соответс...
12 февраля 2025
Американские инвестиции в украинские недра – последний план спасения Украины?
Итак, Украине сделали очень предметное предложение – президент США Дональд Трамп в обмен на поддержку в противостоянии с Россией хочет доступ к украинским недрам. И уже даже озвучил, сколько это получ...
07 февраля 2025
Что теряют регионы Украины без поддержки USAID
Большая часть украинского общества обсуждает, как повлияет на дальнейшее развитие страны приостановка сотрудничества с Агентством США по международному развитию (USAID). Очень многие как правительстве...
РФ сбросила управляемую авиабомбу по центру Золочева в Харьковской области
18 февраля 2025, 09:59
Хотела заработать в интернете: жительница Коломыйщины перечислила мошенникам почти 83 тыс. грн
18 февраля 2025, 09:43
Продолжается ликвидация последствий удара по ЧАЭС: радиационный фон в норме
18 февраля 2025, 09:17
Россияне обстреливают Днепропетровщину тяжелой артиллерией и дронами: последствия
18 февраля 2025, 09:08
Обстрелы Херсонщины: оккупанты за сутки ранили восьмерых человек
18 февраля 2025, 08:47
Сбили 26 дронов: в Черкасской области в результате падения обломков повреждены дома
18 февраля 2025, 08:34
В столичных больницах растет количество заболевших гриппом и ОРВИ
18 февраля 2025, 08:12
ВСУ ликвидировали за сутки более 1170 оккупантов и уничтожили 53 артсистемы
18 февраля 2025, 08:10
Дроновое нашествие: россияне удвоили атаки "Ланцетами" и "Молниями"
18 февраля 2025, 07:53
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Мотивация по-новому. Власти зазывают в армию молодежь и обещают 1 млн грн: все подробности
Санкции против Порошенко – зачем власти объявили войну оппозиции?
Все публикации »
Владимир Поперешнюк
Валерий Пекар
Юрий Бутусов
Все блоги »