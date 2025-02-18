Россия запустила по Украине почти 180 дронов: сколько удалось сбить
В ночь на 18 февраля российская армия атаковала Украину 176-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Силы ПВО сбили 103 дрона, еще 67 – локационно потеряны
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 103-х беспилотников в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Винницкой, Житомирской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областях.
67 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).
В результате вражеской атаки пострадали Кировоградщина, Харьковщина, Киевщина и Черкасщина.
Напомним, ночью 18 февраля россияне атаковали Кировоградскую область. Вражеский беспилотник попал в многоэтажку в городе Долинская.
Над Черкасской областью ночью сбили 26 беспилотников.