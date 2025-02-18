Обстрелы Херсонщины: оккупанты за сутки ранили восьмерых человек
В Херсонской области за прошедшие сутки, 17 февраля, в результате российских ударов были ранены восемь человек
Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин, передает RegioNews.
По его словам, российские военные избивали по социальной инфраструктуре и жилым кварталам населенных пунктов области. В частности, повредили многоэтажку и 9 частных домов.
Также оккупанты повредили "Пункт Несокрушимости", хозяйственное сооружение и частные автомобили.
Во время ночной дроновой атаки Силы противовоздушной обороны уничтожили над регионом 2 "Shahed-131/136".
Напомним, в эту ночь 18 февраля россияне атаковали Кировоградщину. Вражеский беспилотник попал в многоэтажку в городе Долинская.
Также ночью над Черкасской областью сбили 26 беспилотников
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