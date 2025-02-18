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18 февраля 2025, 09:08

Россияне обстреливают Днепропетровщину тяжелой артиллерией и дронами: последствия

18 февраля 2025, 09:08
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Ночью 18 февраля силы ПВО сбили над Днепропетровщиной два вражеских беспилотника

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

До позднего вечера оккупанты обстреливали Марганецкую громаду, что на Никопольщине. По селам били из тяжелой артиллерии. К счастью, люди не пострадали.

Глава ОВА добавил, что к врачам обратилась еще одна раненая во время атаки на Красногригорьевскую громаду 17 февраля. 55-летней женщине оказали медицинскую помощь. Она будет приходить в себя дома.

Всего за день в районе пострадали 7 человек.

Напомним, в ночь на 18 февраля россияне атаковали Кировоградскую область. Вражеский беспилотник попал в многоэтажку в городе Долинская.

Днепропетровская область война обстрелы Никопольщина ПВО беспилотники
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