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Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

До позднего вечера оккупанты обстреливали Марганецкую громаду, что на Никопольщине. По селам били из тяжелой артиллерии. К счастью, люди не пострадали.

Глава ОВА добавил, что к врачам обратилась еще одна раненая во время атаки на Красногригорьевскую громаду 17 февраля. 55-летней женщине оказали медицинскую помощь. Она будет приходить в себя дома.

Всего за день в районе пострадали 7 человек.

Напомним, в ночь на 18 февраля россияне атаковали Кировоградскую область. Вражеский беспилотник попал в многоэтажку в городе Долинская.