Росія почала виробляти потужнішу версію "Шахеда": деталі від ГУР

фото: ГУР

Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України, передає RegioNews.

Зазначається, що цей дрон оснащений малогабаритним турбореактивним двоконтурним двигуном Tolou-10/13, який дозволяє розвивати швидкість до 550-600 км/год.

Крім того, новий безпілотник має збільшену дальність польоту – він може вражати цілі на відстані 2500 км.

У ГУР також зазначили, що ворог все частіше використовує китайську продукцію як альтернативу компонентам зі США, ЄС та інших країн. Так, в антені "Shahed-136" росіяни замінили інтегральну схему XILINX Kintex-7 виробництва США на схему, виготовлену компанією Beijing Microelectronics Technology.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна фіксує використання російськими військами безпілотники типу Shahed зі збільшеною бойовою частиною.