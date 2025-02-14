К использованию в ВСУ допустили новые наземные работы Spextr
Минобороны допустило к использованию в подразделениях Сил обороны наземные роботизированные комплексы Spextr различных модификаций
Об этом передает RegioNews со ссылкой на оборонное ведомство.
НРК Spextr – универсальная беспилотная платформа для выполнения широкого спектра боевых задач. Они одолевают бездорожье и сложный рельеф местности, а дистанционное управление уменьшает риски для военных.
В зависимости от комплектации и навесного оборудования, Spextr могут вести наблюдение, перевозить боеприпасы и тыловое имущество, а в отдельной комплектации – производить огненное поражение.
Компактные размеры позволяют транспортировать работы в микроавтобусах или пикапах. Spextr оснащен бесшумным электродвигателем, а заряда аккумуляторов хватает на несколько часов непрерывной работы.
Напомним, ранее к использованию в ВСУ допустили беспилотные авиационные комплексы BATON отечественного производства.