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14 февраля 2025, 06:50

К использованию в ВСУ допустили новые наземные работы Spextr

14 февраля 2025, 06:50
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фото: Минобороны
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Минобороны допустило к использованию в подразделениях Сил обороны наземные роботизированные комплексы Spextr различных модификаций

Об этом передает RegioNews со ссылкой на оборонное ведомство.

НРК Spextr – универсальная беспилотная платформа для выполнения широкого спектра боевых задач. Они одолевают бездорожье и сложный рельеф местности, а дистанционное управление уменьшает риски для военных.

В зависимости от комплектации и навесного оборудования, Spextr могут вести наблюдение, перевозить боеприпасы и тыловое имущество, а в отдельной комплектации – производить огненное поражение.

Компактные размеры позволяют транспортировать работы в микроавтобусах или пикапах. Spextr оснащен бесшумным электродвигателем, а заряда аккумуляторов хватает на несколько часов непрерывной работы.

Напомним, ранее к использованию в ВСУ допустили беспилотные авиационные комплексы BATON отечественного производства.

ВСУ Минобороны роботы вооружение Spextr
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