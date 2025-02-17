У МОЗ порахували, скільки медзакладів зруйнувала російська армія

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За понад 35 місяців повномасштабного вторгнення Росія пошкодила або зруйнувала 2285 об'єктів українських медзакладів

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

У відомстві наголошують, за майже три роки повномасштабної війни Росія системно атакує та бомбардує не тільки цивільну інфраструктуру, а й заклади охорони здоровія. Зокрема, лікарні, амбулаторії, поліклініки, пологові тощо.

Станом на середину лютого 2025 року, ворог вже пошкодив 1984 об'єкти медзакладів та зруйнував вщент ще 301.

Найбільших втрат зазнали лікарні на Харківщині, Донеччині, Миколаївщині, Київщині, Чернігівщині, Дніпропетровщині, Херсонщині та Запоріжжі.

Отримати повну інформацію щодо ступеня руйнування медзакладів на тимчасово окупованих територіях неможливо.

Також росіяни пошкодили 240 автівок екстреної медичної допомоги, знищили 273 та захопили 80 автівок "екстренки".

Нагадаємо, правоохоронці розслідують розкрадання коштів на ремонті приміщень лікарні для госпіталізації пацієнтів із СОVID-19. Підозрюють підрядника, який завищив ціни робіт.