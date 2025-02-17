Россияне ударили дроном по Харькову
Днем 17 февраля российские войска атаковали беспилотником Харьков
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.
По предварительным данным, над Харьковом силы ПВО ликвидировали вражеский БпЛА "Молния".
Информация об обломках в Шевченковском районе проверяется.
Сейчас данных о пострадавших нет.
Напомним, ночью 17 февраля были зафиксированы попадания в Салтовском и Холодногорском районах Харькова.
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