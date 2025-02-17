Спецпредставитель США Кит Келлог посетит Украину 20 февраля, - Зеленский
Специальный представитель США по Украине и России Кит Келлог приедет в Украину 20 февраля. Зеленский планирует вместе с ним посетить фронт
Об этом глава государства заявил во время видеообщения с журналистами по результатам визита в ОАЭ, передает RegioNews.
"Мы ждем Келлога. У нас была такая договоренность, что он приедет к нам 20 числа, будет двое суток и может будет больше, я хочу поехать с ним на фронт и он поедет со мной на фронт, я думаю, что он не откажет", - отметил Зеленский.
Президент хотел бы, чтобы Келлог изучил все вопросы, а также пообщался с военными.
"Я знаю, что в Сырский он поедет, к некоторым, может, командиров бригад со мной съездим, а затем отдельно пообщаемся с министерством обороны, может с разведкой", - сказал Зеленский.
Важно, чтобы Келлог привез в Белый Дом понимание гарантий безопасности, необходимых Украине, подчеркнул гарант.
Как известно, специальный представитель президента США по РФ и Украине Кит Келлог в период с 13 по 22 февраля посетит также Германию и Бельгию.
Ранее Келлог заявил, что приложит усилия к привлечению всех сторон к переговорам за 180 дней.