Спецпредставитель США Кит Келлог посетит Украину 20 февраля, - Зеленский

фото: getty images

Специальный представитель США по Украине и России Кит Келлог приедет в Украину 20 февраля. Зеленский планирует вместе с ним посетить фронт

Об этом глава государства заявил во время видеообщения с журналистами по результатам визита в ОАЭ, передает RegioNews.

"Мы ждем Келлога. У нас была такая договоренность, что он приедет к нам 20 числа, будет двое суток и может будет больше, я хочу поехать с ним на фронт и он поедет со мной на фронт, я думаю, что он не откажет", - отметил Зеленский.

Президент хотел бы, чтобы Келлог изучил все вопросы, а также пообщался с военными.

"Я знаю, что в Сырский он поедет, к некоторым, может, командиров бригад со мной съездим, а затем отдельно пообщаемся с министерством обороны, может с разведкой", - сказал Зеленский.

Важно, чтобы Келлог привез в Белый Дом понимание гарантий безопасности, необходимых Украине, подчеркнул гарант.

Как известно, специальный представитель президента США по РФ и Украине Кит Келлог в период с 13 по 22 февраля посетит также Германию и Бельгию.

Ранее Келлог заявил, что приложит усилия к привлечению всех сторон к переговорам за 180 дней.