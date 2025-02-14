Военнообязанным мужчинам за границей начнут выдавать паспорта

фото: иллюстративное

Об этом в телеграмме сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, передает RegioNews.

Отмечается, что граждане Украины мужского пола в возрасте 18-60 лет, подавшие документы до 25 апреля 2024 в ГП "Документ", смогут со следующей недели получить изготовленные паспорта.

"Соответствующие уведомления с указанием даты, времени и места прибытия будут направляться в порядке очередности подачи документов", - говорится в сообщении.

Клименко напомнил, что обязательным условием для оформления и получения паспортов гражданами Украины мужского пола в возрасте 18-60 лет, которые находятся за границей, остается наличие военно-учетных документов.

Недавний опрос показал, что после открытия границы большинство украинских мужчин не планируют выезжать в другую страну на постоянное место жительства.

Напомним, Украина спасла из российской оккупации еще четырех детей. Всего в начале февраля Украина вернула из российской оккупации 12 детей.