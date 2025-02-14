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14 февраля 2025, 15:18

В Украине мобильные аптеки уже функционируют более чем в 600 населенных пунктах

14 февраля 2025, 15:18
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фото: иллюстративное
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Мобильные аптеки, которые Кабмин запустил в прошлом году, уже ездят в 650 населенных пунктов, где нет стационарных аптек

Об этом Премьер-министр Денис Шмигаль сообщил на заседании правительства 14 февраля, передает RegioNews со ссылкой на его Телеграмм-канал.

Как известно, по инициативе Президента Украины Владимира Зеленского во время заседания СНБО были утверждены меры, реализация которых позволит снизить цены на лекарства для наших граждан. В частности, украинские производители снизят отпускные цены на 100 наиболее популярных лекарств на 30% уже в следующем месяце.

Также правительство одобряет другие меры по удешевлению лекарств. Прежде всего, мы запускаем ряд регуляций для обеспечения прозрачного ценообразования и надлежащей конкуренции.

"Укрпочта бесплатно доставляет лекарства по всей стране. Мобильные аптеки, которые запустило правительство в прошлом году, уже ездят в 650 населенных пунктов", - говорится в сообщении.

Напомним, во Львове был открыт первый в Украине Хаб евроинтеграции. Здесь можно узнать больше о европейских возможностях.

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