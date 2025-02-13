фото: Офис президента Украины

В четверг, 13 февраля, Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий продление срока прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) для "ограниченно годных" граждан до 5 июня 2025 года

Карточка законопроекта №12457 с подписью Зеленского обнародована на сайте Верховной Рады Украины, передает RegioNews.

Настоящий документ устанавливает требование (обязательство) прохождения "ограниченно пригодными" повторного медицинского осмотра до 5 июня 2025 года.

Граждане Украины обязаны самостоятельно обратиться в ТЦК и СП или через электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста с целью получения направления на ВВК для прохождения повторного медицинского осмотра.

Напомним, вчера Верховная Рада Украины поддержала в целом продление срока прохождения ВВК для "ограниченно пригодных" до 5 июня 2025 года.