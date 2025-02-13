08:59  13 февраля
Украина получит от Нидерландов более двух десятков БТР для транспортировки раненых
10:05  13 февраля
Украина призывает мир наказать Россию за депортацию украинских детей
07:28  13 февраля
Стало известно, сколько жителей Покровска остается в городе
UA | RU
UA | RU
13 февраля 2025, 16:05

Зеленский подписал закон о продлении срока прохождения ВВК для "ограниченно пригодных"

13 февраля 2025, 16:05
Читайте також українською мовою
фото: Офис президента Украины
Читайте також
українською мовою

В четверг, 13 февраля, Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий продление срока прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) для "ограниченно годных" граждан до 5 июня 2025 года

Карточка законопроекта №12457 с подписью Зеленского обнародована на сайте Верховной Рады Украины, передает RegioNews.

Настоящий документ устанавливает требование (обязательство) прохождения "ограниченно пригодными" повторного медицинского осмотра до 5 июня 2025 года.

Граждане Украины обязаны самостоятельно обратиться в ТЦК и СП или через электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста с целью получения направления на ВВК для прохождения повторного медицинского осмотра.

Напомним, вчера Верховная Рада Украины поддержала в целом продление срока прохождения ВВК для "ограниченно пригодных" до 5 июня 2025 года.

Украина война мобилизация ТЦК ВВК Зеленский Владимир ограниченно годные
Европа хочет быть за столом переговоров о прекращении войны России против Украины
13 февраля 2025, 08:19
Спецпредставитель Дональда Трампа посетит Украину: когда ждать визита
13 февраля 2025, 07:49
Россияне демонизировали ТЦК: В Сухопутных Силах Украины заявили, что конфликтов украинцев с ТЦК действительно не так много
12 февраля 2025, 23:10
Все новости »
13 февраля 2025
Санкции против Порошенко – зачем власти объявили войну оппозиции?
Совет Нацбезопасности и обороны ввел санкции против пятого президента Украины Петра Порошенко, а также против Виктора Медведчука, Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и Константина Жеваго. Соответс...
12 февраля 2025
Американские инвестиции в украинские недра – последний план спасения Украины?
Итак, Украине сделали очень предметное предложение – президент США Дональд Трамп в обмен на поддержку в противостоянии с Россией хочет доступ к украинским недрам. И уже даже озвучил, сколько это получ...
07 февраля 2025
Что теряют регионы Украины без поддержки USAID
Большая часть украинского общества обсуждает, как повлияет на дальнейшее развитие страны приостановка сотрудничества с Агентством США по международному развитию (USAID). Очень многие как правительстве...
06 февраля 2025
Дмитрий Белоцерковец, ближайший соратник мэра Киева Виталия Кличко, — о конфликте с ОП и предстоящих выборах
Дмитрий Белоцерковец - сопредседатель фракции "УДАР" в Киевсовете, советник мэра столицы Виталия Кличко — рассказал в интервью изданию RegioNews о том, готовится ли политическая сила мэра Кличко идти ...
В Киеве продавали квартиры прямо с жителями
13 февраля 2025, 17:42
Санкции против Порошенко – зачем власти объявили войну оппозиции?
13 февраля 2025, 17:30
Издевался над пожилой матерью: в Харькове пенсионерка обратилась в полицию из-за угроз собственного сына
13 февраля 2025, 17:28
Призвал восстать против президента: в Харькове под суд отправят "эксперта" из TikTok
13 февраля 2025, 16:46
Россияне сбросили два ФАБа на Краматорск: погиб мужчина, среди раненых – дети
13 февраля 2025, 16:35
36 погибших, 38 раненых: объявили о подозрении российскому генералу, приказавшему ударить ракетой по Николаевщине
13 февраля 2025, 16:20
Обстрел Краматорска Донецкой области: есть раненые
13 февраля 2025, 15:55
Трамп и Путин начинают подготовку ко встрече - Кремль
13 февраля 2025, 15:46
Зеленский назвал условия, при которых с Порошенко снимут санкции СНБО
13 февраля 2025, 15:34
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Санкции против Порошенко – зачем власти объявили войну оппозиции?
Американские инвестиции в украинские недра – последний план спасения Украины?
Все публикации »
Ростислав Павленко
Дмитрий Марченко
Татьяна Николаенко
Все блоги »