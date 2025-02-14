В Молдове идет масштабная полицейская операция по задержанию российских наемников: первые результаты

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Украинские и молдавские полицейские провели общую масштабу операцию, по результатам которой задержали наемников «Вагнера» и других вооруженных против Украины незаконных вооруженных формирований.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

В рамках операции под названием "Мстители" были задержаны трое граждан Молдовы. По данным правоохранителей, они с 2014 по 2023 год участвовали в боевых действиях в Донецком аэропорту, Бахмуте, Дебальцево. Они воевали в составе ПВК "Вагнер", батальона "Сомали" и других вооруженных формирований России и получили награды и медали от военного руководства оккупантов.

К операции были привлечены более 200 украинских правоохранителей, было проведено более 50 обысков.

Молдавские полицейские сообщили трем фигурантам о подозрении за участие наемников в вооруженном конфликте, военных или других насильственных действиях, направленных на свержение или подрыв конституционного строя или нарушение территориальной целостности государства. Суд избирает им меру пресечения. Фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы.

В Нацполиции добавили, что задержанные – это только первые из 85 идентифицированных оперативными подразделениями украинской полиции граждан Молдовы, участвовавших в войне на стороне России.

Напомним, недавно пограничники остановили недалеко от границы с Молдовой два автомобиля, в одном из которых переправщики перевозили "клиента".