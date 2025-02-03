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Российские оккупанты продолжают использовать гражданское население и объекты критической инфраструктуры в своих военных целях. Очередное преступление зафиксировано в Луганской области

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает RegioNews.

По данным ресурса, россияне размещают личный состав в жилых кварталах населенных пунктов Сватово и Северодонецк. Кроме того, в наиболее населенных кварталах захватчики размещают наземные средства ПВО и создают дополнительные маневренные группы РЭБ.

"Таким образом, российско-оккупационные войска прикрываются мирным населением, что является грубым нарушением норм международного гуманитарного права и обычаев ведения войны", – говорится в сообщении.

В ЦНС напомнили, что использование местного населения и объектов критической инфраструктуры в военных целях – военное преступление и преступление против человечности.

"Все виновные будут обнаружены и привлечены к ответственности", – отметили в Центре.

Напомним, ранее сообщалось, что в детсадах на временно оккупированных территориях Украины захватчики проводили акцию, где детям давали задачу рисовать аппликации с благодарностью российскому диктатору.