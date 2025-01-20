Попыток попадания российских ДРГ в Украину стало меньше, – ГПСУ

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Активность российских диверсионно-разведочных групп и попытки их захода на территорию Украины уменьшились

Об этом заявил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

"Хотя активности вражескихх диверсионно-разведывательных групп и попыток их захода на нашу территорию гораздо меньше, чем это было раньше, но для всех пограничных направлений угроза остается, и мы фиксируем попытки таких заходов", – пояснил он.

Защитники используют различные средства для того, чтобы следить за местностью, предотвращая попытки их попадания на территорию Украины, разоблачать места пересечения границы и пребывания врага.

Также, по словам Демченко, пограничники и Силы обороны используют БПЛА, чтобы своевременно разоблачать попытки таких заходов и разбивать ДРГ россиян.

"Кроме того, чтобы установить, где находятся наши воины, где и как построена наша линия обороны, диверсанты довольно часто пытаются заминировать местность для того, чтобы в дальнейшем наши защитники потерпели поражение от этих средств", – добавил спикер.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что российские войска после атак Украины по территории РФ вдвое снизили нормы расходов артиллерийских снарядов на фронте.