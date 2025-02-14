У Молдові триває масштабна поліцейська операція з затримання російських найманців: перші результати

фото: поліція

Українські та молдовські поліцейські провели спільну масштабу операцію, за результатами якої затримали найманців «Вагнера» та інших незаконних збройних формувань, які воюють проти України

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

В рамках операції під назвою "Месники" були затримані троє громадян Молдови. За даними правоохоронців, вони з 2014 по 2023 рік брали участь у бойових діях в Донецькому аеропорту, Бахмуті, Дебальцевому. Вони воювали у складі ПВК "Вагнер", батальйону "Сомалі" та інших збройних формувань Росії та навіть отримали нагороди й медалі від воєнного керівництва окупантів.

До операції були залучені понад 200 українських правоохоронців, було проведено понад 50 обшуків.

Молдовські поліцейські повідомили трьом фігурантам про підозру за участь найманців у збройному конфлікті, воєнних або інших насильницьких діях, спрямованих на повалення чи підрив конституційного ладу або на порушення територіальної цілісності держави. Суд обирає їм запобіжний захід. Фігурантам загрожує до десяти років позбавлення волі.

У Нацполіції додали, що затримані - це тільки перші з 85 ідентифікованих оперативними підрозділами української поліції громадян Молдови, які брали участь у війні на боці Росії.

Нагадаємо, нещодавно прикордонники зупинили неподалік кордону з Молдовою два автомобілі, в одному з яких переправники перевозили "клієнта".