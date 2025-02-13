СНБО ввел бессрочные санкции в отношении пяти граждан из-за угрозы государственной безопасности, - СБУ

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Предложения по применению санкций были вынесены с учетом угрозы госбезопасности территориальной целостности и суверенитета Украины

Об этом сообщила Служба безопасности Украины, передает RegioNews.

Отмечается, что санкции в отношении пяти физических лиц – Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова, Константина Жеваго, Петра Порошенко и Виктора Медведчука – были вынесены на рассмотрение СНБО из-за имеющихся угроз государственной безопасности, территориальной целостности и суверенитета Украины.

Кроме того, их деятельность создавала препятствия устойчивому экономическому развитию со стороны упомянутых лиц.

"Большинство из указанных подсанкционных лиц уже являются фигурантами уголовных производств, досудебным расследованием которых занимаются Служба безопасности Украины или другие правоохранительные или антикоррупционные органы", - говорится в сообщении СБУ.

Так, Порошенко и Медведчук ранее было объявлено о подозрении в государственной измене, содействии деятельности террористической организации и по другим статьям Уголовного кодекса Украины.

По данным следствия, во время исполнения полномочий пятый президент поставил государство в энергетическую зависимость от РФ и подконтрольных ему главарей псевдореспублики.

По материалам СБУ, Коломойскому было доложено о подозрении в легализации средств, полученных незаконным путем, завладении чужим имуществом и т.д.

Как известно, Совет национальной безопасности и обороны на заседании в среду, 12 февраля, ввел санкции против депутата и бизнесмена Петра Порошенко.

Нардеп обвинил в этом президента Украины Владимира Зеленского и возложил на него ответственность за возможные негативные последствия этого решения.

Напомним, сегодня Владимир Зеленский ввел в действие санкции против Порошенко, Жеваго, Коломойского, Боголюбова и Медведчука.

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