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13 февраля 2025, 08:19

Европа хочет быть за столом переговоров о прекращении войны России против Украины

13 февраля 2025, 08:19
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фото: Andrii Sybiha/Сеть Х
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Украина и Европа должны быть частью любых переговоров по завершению российско-украинской войны

Об этом говорится в обнародованном заявлении стран группы "Веймар+" по итогам их встречи в Париже, передает RegioNews.

Министры иностранных дел Украины, Франции, Великобритании, Испании, Италии, Польши, Германии и Европейского Союза в заявлении подчеркнули, что готовы укреплять поддержку Украины и привержены ее независимости, суверенитету и территориальной целостности перед лицом захватнической войны России.

"Мы готовы укреплять поддержку Украины. Мы привержены ее независимости, суверенитету и территориальной целостности перед лицом захватнической войны России", — говорится в заявлении.

Стороны задекларировали, что Украина и Европа должны быть частью переговоров. Украине должны быть предоставлены сильные гарантии безопасности, а справедливый и длительный мир - необходимое условие для прочной трансатлантической безопасности.

"Мы с нетерпением ждем обсуждения дальнейших шагов вместе с нашими американскими союзниками. Нашей общей целью должно быть укрепление позиции Украины", - заявили участники встречи.

Как известно, заявление было обнародовано после того, как президент США Дональд Трамп сообщил, что во время телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным они договорились немедленно начать мирные переговоры

Напомним, Зеленский и Трамп также побеседовали по телефону. В частности, главы государств обсудили подготовку нового соглашения по безопасности и экономическому и ресурсному взаимодействию.

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