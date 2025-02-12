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12 февраля 2025, 23:10

Россияне демонизировали ТЦК: В Сухопутных Силах Украины заявили, что конфликтов украинцев с ТЦК действительно не так много

12 февраля 2025, 23:10
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Фото: YouTube
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Полковный Тарас Дзюба подчеркнул, что большинство провокативных видео в сети по ТЦК публикуют каналы с "белорусской и российской пропиской". Это ИПСО врага

Об этом главный специалист Управления коммуникаций Командование Сухопутных войск ВСУ полковник Тарас Дзюба рассказал в интервью Укринформу, передает RegioNews.

Россия проводит информационно психологическую операцию (ИПСО), чтобы сорвать в Украине мобилизацию. По мнению Тараса Дзюбы, в определенной степени россияне преуспели в "демонизированном" образе ТЦК.

По словам главного специалиста Управления коммуникаций Командования Сухопутных войск, в Украине самый высокий уровень доверия к ВСУ. При этом самый низкий – в ТЦК, которые тоже есть в составе ВСУ. Также Дзюба заявил, что на самом деле конфликтных ситуаций не так много.

"Согласно реальной статистике, ежедневно представители территориальных центров комплектования оповещают около 10 тысяч человек. А конфликтных ситуаций с их участием, которые могут представлять интерес для органов правосудия, возникает лишь от двух до пяти! Де-факто имеем далеко не критическую обстановку. Но ведь информационное масштабирование, подчеркивается он, - поддерживается.

Тарас Дзюба также добавил, что у 75% всех каналов сети, публикующих провокационные видео по ТЦК, есть "российская и белорусская прописка".

Следует отметить, что с начала 2025 года произошло уже девять терактов, направленных на ТЦК и полицию . Об этом говорил глава Нацполиции Иван Выговский. По его словам, это работа российских спецслужб: россияне хотят дестабилизировать ситуацию в украинском обществе и стимулировать негативное отношение к защитникам и стражам порядка.

Он также добавлял, что спецслужбы РФ часто вербуют подростков или лиц с низкой социальной ответственностью.

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