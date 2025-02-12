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12 февраля 2025, 18:41

Снабжение пограничникам некачественных шлемов на 36 млн грн: дело передано в суд

12 февраля 2025, 18:41
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фото: pixabay
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Правоохранители завершили расследование в отношении директора частного предприятия, который поставил Госпогранслужбе некачественные баллистические шлемы на 36 млн грн

Об этом сообщает Госбюро расследований, передает RegioNews.

Ранее было завершено в отношении командира воинской части, принявшего и оплатившего эту партию. Сейчас обвинительные акты направлены в суд.

Установлено, что после начала вооруженной агрессии РФ командир заключил соглашение с частным предприятием по закупке шлемов для пограничников.

Поставщик ввез шлемы в Украину и, согласно договору и требованиям закона, направил 8 из них на экспертизу. Проверка показала, что они не отвечают ни одному из необходимых классов защиты.

Командир в таких условиях был обязан принять решение, забраковать все поставленные шлемы и вернуть их поставщику. Вместо этого он принял решение принять продукцию на баланс и произвести за нее оплату.

ГБР приняло меры по возмещению ущерба. Утвержден график замены некачественных шлемов на соответствующие условиям договора и нормативным требованиям.

Директору предприятия инкриминируют служебную халатность с тяжелыми последствиями (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Экс-командир обвиняется в невыполнении служебных обязанностей с тяжелыми последствиями в условиях военного положения (ч. 4 ст. 426 УК Украины).

Напомним, ранее сообщалось, что в Кировоградской области будут судить командира воинской части, который переплатил 12 млн грн за топливные резервуары.

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