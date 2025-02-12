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В Украине пока не будут формировать новые бригады в структуре Вооруженных Сил

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Павел Палиса в интервью телеканалу "Мы - Украина", передает RegioNews.

По его словам, основные усилия сейчас сосредоточат на том, чтобы доукомплектовать уже имеющиеся бригады, которые уже работают в зоне боевых действий.

"Основные усилия сейчас будут сосредоточены на доукомплектовании уже имеющихся те, которые уже работают на переднем крае. Кроме того, те бригады, которые к этому времени уже сформированы или на завершающей стадии, будет продолжаться их подготовка, опять же, и с учетом тех моментов, которые мы имели предыдущие разы".

Напомним, что в декабре 2024 года журналист Юрий Бутусов сообщил о ненадлежащем формировании и обеспечении 155 ОМБр им. Анны Киевской.

В частности, перед первым боем самовольно оставили службу около 1700 военных, а после боя командира бригады уволили.

Кроме того, во время учебы 155 ОМБр им. Анны Киевской во Франции из службы скрылись еще около 50 бойцов.

Президент Зеленский взял под личный контроль расследование обстоятельств дезертирства в 155 ОМБр "Анна Киевская".

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