Воины ССО уничтожили российскую технику и ликвидировали 14 оккупантов

скриншот с видео

На одном из оперативных направлений подразделение Сил специальных операций ВСУ эффектно уничтожило военную технику, средства связи и 14 российских оккупантов

Об этом сообщает пресс-центр ССО, передает RegioNews.

"FPV-расчет подразделения ССО за несколько вылетов уничтожил вражескую САУ Нона-С, гаубицу Д-20, две огневые позиции миномета вместе с боекомплектом, два ретранслятора связи оккупантов и четыре транспортных средства, по которым передвигались российские военные", — говорится в сообщении.

Также операторы ССО обнаружили три лодки оккупантов, которые впоследствии уничтожили с помощью дронов.

Ранее сообщалось, что Силы беспилотных систем уничтожили редкую российскую огнеметную систему ТОС-А1 "Солнцепек" на Запорожском направлении.