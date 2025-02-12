Воины ССО уничтожили российскую технику и ликвидировали 14 оккупантов
На одном из оперативных направлений подразделение Сил специальных операций ВСУ эффектно уничтожило военную технику, средства связи и 14 российских оккупантов
Об этом сообщает пресс-центр ССО, передает RegioNews.
"FPV-расчет подразделения ССО за несколько вылетов уничтожил вражескую САУ Нона-С, гаубицу Д-20, две огневые позиции миномета вместе с боекомплектом, два ретранслятора связи оккупантов и четыре транспортных средства, по которым передвигались российские военные", — говорится в сообщении.
Также операторы ССО обнаружили три лодки оккупантов, которые впоследствии уничтожили с помощью дронов.
Ранее сообщалось, что Силы беспилотных систем уничтожили редкую российскую огнеметную систему ТОС-А1 "Солнцепек" на Запорожском направлении.
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