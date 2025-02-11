Бригада "Месть" ликвидировала 12 российских штурмовиков на Краматорском направлении
Операторы ударных дронов подразделения РУБпАК "Феникс" бригады "Месть" показали кадры успешной боевой работы по уничтожению российской пехоты на Краматорском направлении
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.
"Счетчик не останавливается. Ликвидировано 12 оккупантов, 10 ранены, уничтожен квадроцикл и сожжена вражеская фуфайка", – говорится в сообщении.
Напомним, ранее бойцы бригады "Месть" с помощью дронов уничтожили семь единиц вражеской бронетехники на Краматорском направлении.
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