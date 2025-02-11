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11 февраля 2025, 17:10

В Харьковской области "Скорпионы" накрыли из минометов позиции россиян возле Волчанска

11 февраля 2025, 17:10
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фото: ГПСУ
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На севере Харьковщины, возле Волчанска, пограничники наносят сокрушительные удары по позициям российских захватчиков калибрами 82 мм и 120 мм

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

Минометчики подразделения "Скорпион" бригады "Гарт" лишают оккупантов возможности закрепиться на Волчанском направлении.

"Ударами из 82 мм и 120 мм калибров они нанесли очередные огневые поражения по местам сосредоточения захватчиков – окопным линиям, блиндажам, траншеям, складам с боекомплектом. 82+120=200", – говорится в сообщении.

Напомним, за неделю воины бригады "Месть" эффективно отработали по вражеским целям на Купянском направлении. Подразделение РУБпАК "Феникс" показало яркую подборку поражения боевой техники россиян.

РФ война пограничники оккупанты Харьковская область потери россиян Волчанск
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