фото: ГПСУ

На севере Харьковщины, возле Волчанска, пограничники наносят сокрушительные удары по позициям российских захватчиков калибрами 82 мм и 120 мм

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

Минометчики подразделения "Скорпион" бригады "Гарт" лишают оккупантов возможности закрепиться на Волчанском направлении.

"Ударами из 82 мм и 120 мм калибров они нанесли очередные огневые поражения по местам сосредоточения захватчиков – окопным линиям, блиндажам, траншеям, складам с боекомплектом. 82+120=200", – говорится в сообщении.

Напомним, за неделю воины бригады "Месть" эффективно отработали по вражеским целям на Купянском направлении. Подразделение РУБпАК "Феникс" показало яркую подборку поражения боевой техники россиян.