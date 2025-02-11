Кабмин уволил главу Администрации судоходства

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Кабмин уволил Евгения Игнатенко с должности главы Государственной службы морского и внутреннего водного транспорта и судоходства Украины

Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в ВР Тарас Мельничук, передает RegioNews.

Исполнение обязанностей главы Администрации судоходства временно возложили на Николая Кравчука.

Как известно, в морской отрасли Игнатенко с 2004 года. Начинал как помощник капитана на судах зарубежного плавания.

В апреле 2022 года вступил в ряды ВСУ. Служил в 59-й отдельной мотопехотной бригаде имени Якова Гандзюка в звании главного сержанта. Участвовал в боевых действиях на востоке и юге Украины, в частности, в освобождении Херсона.

С декабря 2022 возглавлял Государственную службу морского и внутреннего водного транспорта и судоходства Украины.

Напомним, на прошлой неделе Кабинет Министров назначил двух новых заместителей министра обороны: генерал-лейтенанта Евгения Мойсюка и капитана Валерия Чуркина.