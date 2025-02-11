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11 лютого 2025, 13:09

Кабмін звільнив голову Адміністрації судноплавства

11 лютого 2025, 13:09
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фото з відкритих джерел
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Кабмін звільнив Євгенія Ігнатенка з посади голови Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України

Про це повідомив постійний представник Кабміну у ВР Тарас Мельничук, передає RegioNews.

Виконання обов'язків голови Адміністрації судноплавства тимчасово поклали на Миколу Кравчука.

Як відомо, у морській галузі Ігнатенко з 2004 року. Починав як помічник капітана на суднах закордонного плавання.

У квітні 2022 року вступив до лав ЗСУ. Служив у 59-й окремій мотопіхотній бригаді імені Якова Гандзюка у званні головного сержанта. Брав участь у бойових діях на сході та півдні України, зокрема у звільненні Херсона.

З грудня 2022 року очолював Державну службу морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України.

Нагадаємо, минулого тижня Кабінет Міністрів призначив двох нових заступників міністра оборони: генерал-лейтенанта Євгена Мойсюка і капітана Валерія Чуркіна.

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