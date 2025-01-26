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26 января 2025, 22:54

Генерал-майор Драпатый стал командующим ОСГВ "Хортица"

26 января 2025, 22:54
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фото: Сухопутные войска ВСУ
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Президент Владимир Зеленский назначил командующего Сухопутными войсками ВСУ, генерал-майора Михаила Драпатого руководителем оперативно-стратегической группировки войск Хортица

Об этом президент заявил в своем вечернем видеообращении, передает RegioNews.

"Поручил сегодня усилить командный состав наших войск на Донетчине - генерал-майор Михаил Драпатый направлен для руководства оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица". Это самые жестокие направления боев. При этом Драпатий будет сохранять полномочия командующего Сухопутными войсками – наиболее численной частью наших Вооруженных Сил, и это поможет совмещать боевую работу армии с правильной подготовкой бригад. Именно фронтовые нужды должны определять стандарты комплектования и тренировки бригад, - заявил Зеленский в своем вечернем обращении.

Президент также сообщил, что генерал-майор Андрей Гнатов назначен заместителем начальника Генштаба.

"Его задача – это новый уровень подготовки оперативных штабов и высшее качество взаимодействия между штабами и фронтом", – сказал президент.

Он добавил, что эти и "некоторые другие изменения" обсудил с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, отметив, что "на всех уровнях задача поставлена".

Напомним, накануне появилась информация, что Президент Украины Владимир Зеленский планирует назначить на должность командующего Оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" действующего командующего Сухопутными войсками ВСУ генерал-майора Михаила Драпатого.

назначение Владимир Зеленский ВСУ Михаил Драпатый
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