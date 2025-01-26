Генерал-майор Драпатый стал командующим ОСГВ "Хортица"

фото: Сухопутные войска ВСУ

Об этом президент заявил в своем вечернем видеообращении, передает RegioNews.

"Поручил сегодня усилить командный состав наших войск на Донетчине - генерал-майор Михаил Драпатый направлен для руководства оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица". Это самые жестокие направления боев. При этом Драпатий будет сохранять полномочия командующего Сухопутными войсками – наиболее численной частью наших Вооруженных Сил, и это поможет совмещать боевую работу армии с правильной подготовкой бригад. Именно фронтовые нужды должны определять стандарты комплектования и тренировки бригад, - заявил Зеленский в своем вечернем обращении.

Президент также сообщил, что генерал-майор Андрей Гнатов назначен заместителем начальника Генштаба.

"Его задача – это новый уровень подготовки оперативных штабов и высшее качество взаимодействия между штабами и фронтом", – сказал президент.

Он добавил, что эти и "некоторые другие изменения" обсудил с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, отметив, что "на всех уровнях задача поставлена".

Напомним, накануне появилась информация, что Президент Украины Владимир Зеленский планирует назначить на должность командующего Оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" действующего командующего Сухопутными войсками ВСУ генерал-майора Михаила Драпатого.