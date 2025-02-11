Rheinmetall передал Украине 5 десантных машин Caracal
Украина получила еще 5 новейших десантно-штурмовых машин Caracal от немецкого производителя оружия Rheinmetall
Об этом сообщает в соцсети Х проект German Aid to Ukraine, передает RegioNews.
"Компания Rheinmetall объявила о поставках еще пяти десантно-штурмовых машин Caracal в Украину за средства правительства Германии", – говорится в сообщении.
Таким образом, общее количество переданных Украине машин достигло 20.
Напомним, Латвия заказала для Украины бронетранспортеры Patria 6×6, которые должны усилить мобильность и защиту украинских военных. Поставка бронетехники намечена на 2025 год.
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