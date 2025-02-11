Rheinmetall передал Украине 5 десантных машин Caracal

фото: German Aid to Ukraine

Украина получила еще 5 новейших десантно-штурмовых машин Caracal от немецкого производителя оружия Rheinmetall

Об этом сообщает в соцсети Х проект German Aid to Ukraine, передает RegioNews.

"Компания Rheinmetall объявила о поставках еще пяти десантно-штурмовых машин Caracal в Украину за средства правительства Германии", – говорится в сообщении.

Таким образом, общее количество переданных Украине машин достигло 20.

Напомним, Латвия заказала для Украины бронетранспортеры Patria 6×6, которые должны усилить мобильность и защиту украинских военных. Поставка бронетехники намечена на 2025 год.