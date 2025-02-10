фото:

В Литве третий раз проводится акция солидарности Radarom!, за неделю которой организаторам удалось собрать более 1 миллиона евро

Об этом сообщает издание Lrt, передает RegioNews.

По словам организаторов, к утру понедельника граждане и бизнес страны уже пожертвовали 1 037 170 евро.

Две трети средств, собранных во время кампании, направят на приобретение дронов и антидронов, произведенных в Литве, а оставшуюся треть – на закупку оборудования, произведенного в Украине.

Акция солидарности продлится до 24 февраля.

За две предыдущие акции предприятия и жители страны пожертвовали в общей сложности 22,8 миллиона евро. На эти деньги были закуплены 17 радаров, 69 антидронов, 4 спецмашины для мобильных радаров, 1141 комплект обеспечения безопасности для военнослужащих.

Напомним, ранее Украина получила от Литвы партию переносных зенитно-ракетных комплексов малой дальности с ракетами.