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За прошлый год украинцы стали меньше жениться, если сравнивать с прошлыми годами. При этом чаще граждане начали заключать брачные договоры

Об этом сообщает Опендатабот, передает RegioNews.

В среднем в прошлом году ежемесячно женились 12,5 тысячи пар. За последние 10 лет это самый низкий показатель. При этом украинцы стали выбирать чаще другой вариант – брачные договоры.

За 2024 год зарегистрировали на 7% больше договоров, чем в 2023 году – 2,7 тысяч. Всего в 2024 году женились более 150 тысяч пар. Однако это на 19% меньше, если сравнивать с 2023 годом. Если сравнивать со статистикой до полномасштабной войны, то это на 30% меньше.

"В преддверии полномасштабной войны украинцы заключили рекордное количество супружеских контрактов - 4 099", - добавили специалисты.

Сейчас один брачный договор приходится на 54 брака. В 2023 году это было иначе: один брачный договор приходился на 72 женитьбы.

Следует отметить, что в Министерстве юстиции говорили о том, что в Украине разводов сейчас больше, чем женитьбы. Отмечалось, что в 2024 году 34,2 тысячи пар развелись. Это больше, чем в 2023 году (тогда расторгли брак 24,1 тысяч пар). Больше всего бракосочетаний было в столице. Также антирейтинг вошли: